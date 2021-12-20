ЛЕОНАРДО: «Первые 6 месяцев Месси в ПСЖ были невероятными»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо признался, что очень доволен игрой новичка команды Лионеля Месси:
«Месси для меня непререкаем. Если вы начинаете обсуждать Месси, то это потому, что вы ничего не поняли в футболе. Мы не можем сомневаться. Если вы посмотрите на показатели Месси, то его первые шесть месяцев просто невероятны. Он и Мбаппе участвовали почти в каждом голе клуба. Он – определяющий и имеющий решающее значение игрок.
Кто говорит, что он должен пробегать 12 километров каждую игру? Он играл в одном стиле 20 лет. Он меняется, когда рядом новые игроки. Но он адаптируется, потому что он гений, а другие наши гении адаптируются под него».
В нынешнем сезоне на счету Месси 6 голов и 5 ассистов в 15 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
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