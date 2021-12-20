ЛЕОНАРДО: «Первые 6 месяцев Месси в ПСЖ были невероятными»

Спортдир парижан доволен Лионелем Месси

  • 20.12.2021 23:23
  • 464 просмотра
  • 2 комментария
ЛЕОНАРДО: «Первые 6 месяцев Месси в ПСЖ были невероятными»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Спортивный директор ПСЖ Леонардо признался, что очень доволен игрой новичка команды Лионеля Месси:

«Месси для меня непререкаем. Если вы начинаете обсуждать Месси, то это потому, что вы ничего не поняли в футболе. Мы не можем сомневаться. Если вы посмотрите на показатели Месси, то его первые шесть месяцев просто невероятны. Он и Мбаппе участвовали почти в каждом голе клуба. Он – определяющий и имеющий решающее значение игрок.

Кто говорит, что он должен пробегать 12 километров каждую игру? Он играл в одном стиле 20 лет. Он меняется, когда рядом новые игроки. Но он адаптируется, потому что он гений, а другие наши гении адаптируются под него».

В нынешнем сезоне на счету Месси 6 голов и 5 ассистов в 15 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Источник

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ярослав Костин
    online
    Ярослав Костин, 20.12.2021 23:48
    0
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 20.12.2021 23:53
    -1
    Яку ж маячню він несе...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности