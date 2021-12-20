Рома – Сампдория. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 19-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Сампдория».

«Турнирное положение «Ромы» говорит само за себя. «Сампдория» находится на 15-м месте, находясь во второй половине турнирной таблицы Серии А.

Мне кажется, в предстоящем матче преимущество будет на стороне более опытного тренера в лице Моуринью и более опытной команды. Игра состоится в Риме и, наверное, сюрпризов не будет в этом поединке. Если «Рома» ставит задачу выйти в Лигу чемпионов, то ей нужно обязательно выигрывать у «Сампдории».

Да, «Рома» в этом сезоне нестабильная. Но, если римляне ставят перед собой какие-то цели, то им обязательно нужно выигрывать. А, если «Рома» не выиграет в этом поединке, то решить поставленные задачи будет сложнее команде. Поэтому им нужно побеждать», - сказал Воробей.

Матч «Рома» – «Сампдория» состоится 22-го декабря. Начало встречи в 19:30.