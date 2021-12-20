Привилась Спутником. Российская теннисистка не выступит на Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что вынуждена пропустить Australian Open-2022. Дело в том, что она привилась российской вакциной «Спутник», которая в Австралии не сертифицирована:

«К сожалению, я не буду участвовать в Australian Open-2022. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на нескольких последних турнирах и хотела бы сыграть в Австралии, но вакцина «Спутник» там еще не сертифицирована. Удачи всем участникам и команде АО, которая всегда проводит прекрасные мероприятия».

Сейчас Вихлянцева занимает 194-е место в рейтинге WTA.