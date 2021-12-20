Привилась Спутником. Российская теннисистка не выступит на Australian Open

Наталью Вихлянцеву не пустят в Австралию

  • 20.12.2021 21:53
  • 2118 просмотров
  • 5 комментариев
Привилась Спутником. Российская теннисистка не выступит на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наталья Вихлянцева

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что вынуждена пропустить Australian Open-2022. Дело в том, что она привилась российской вакциной «Спутник», которая в Австралии не сертифицирована:

«К сожалению, я не буду участвовать в Australian Open-2022. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на нескольких последних турнирах и хотела бы сыграть в Австралии, но вакцина «Спутник» там еще не сертифицирована. Удачи всем участникам и команде АО, которая всегда проводит прекрасные мероприятия».

Сейчас Вихлянцева занимает 194-е место в рейтинге WTA.

Источник — Twitter

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 20.12.2021 22:16
    +7
    вот шо животворящий Спутнік робить))))
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 20.12.2021 22:31
    +6
    «Еще»?)) та це оайно в цивілізованому світі ніколи не сертифікують)))
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    dudigo78
    dudigo78, 20.12.2021 22:20
    +3
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 20.12.2021 23:18
    +2
    зато патріотично
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 20.12.2021 23:17
    +2
    Она реально думает что это г когда-то сертифицируют?
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