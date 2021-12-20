Дженоа – Аталанта. Аудиотрансляция матча итальянской Серии А

Во вторник, 21-го декабря, состоится матч девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Дженоа» во главе с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко встретится с «Аталантой», за которую играет украинец Руслан Малиновский.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Генуе.

Комментатор матча «Дженоа» – «Аталанта» – Александр Монзолевский.