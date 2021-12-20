Дженоа – Аталанта. Аудиотрансляция матча итальянской Серии А

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Генуе

  • 20.12.2021 21:18
  • 625 просмотров
  • 1 комментарий
Дженоа – Аталанта. Аудиотрансляция матча итальянской Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Во вторник, 21-го декабря, состоится матч девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Дженоа» во главе с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко встретится с «Аталантой», за которую играет украинец Руслан Малиновский.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Генуе.

Комментатор матча «Дженоа» – «Аталанта» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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    KirTheKing
    KirTheKing, 20.12.2021 21:39
    0
    ..Грифони не зможуть - Андрушка допоможе!! Слідкуємо разом за неймовірними пригодами Андрушки в Італії!!
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