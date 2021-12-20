Легенда Баварии: «Не уверен, что Холанд нам подойдет»

Карл-Хайнц Румменигге – о возможном трансфере Эрлинга Холанда

  • 20.12.2021 21:07
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Легенда Баварии: «Не уверен, что Холанд нам подойдет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Легенда и бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не уверен в том, что клубу стоит подписывать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Тактически Левандовски на 100% вписывается в игру «Баварии». Я буду предельно честен, Холанд – огромный талант, отличный игрок. Но я не уверен на 100%, что его стиль игры подойдет «Баварии», как это случилось с Левандовским.

Конечно, есть разница в возрасте, клуб должен это учитывать, но я относительно хорошо знаю тело Роберта, и я уверен, что он все еще может показывать футбол топ-уровня в течение двух-трех лет и забить много, много голов».

Источник — Sport Bild

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