Легенда Баварии: «Не уверен, что Холанд нам подойдет»

Легенда и бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не уверен в том, что клубу стоит подписывать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Тактически Левандовски на 100% вписывается в игру «Баварии». Я буду предельно честен, Холанд – огромный талант, отличный игрок. Но я не уверен на 100%, что его стиль игры подойдет «Баварии», как это случилось с Левандовским.

Конечно, есть разница в возрасте, клуб должен это учитывать, но я относительно хорошо знаю тело Роберта, и я уверен, что он все еще может показывать футбол топ-уровня в течение двух-трех лет и забить много, много голов».