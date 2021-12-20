ДУЛУБ: «Много новых игроков могут оказать негативное влияние на раздевалку»

Наставник «Львова» поделился планами своей команды на трансферное окно

  • 20.12.2021 20:39
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ДУЛУБ: «Много новых игроков могут оказать негативное влияние на раздевалку»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о планах команды на ближайшее трансферное окно.

«Наш приоритет на данном отрезке - украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января, когда будет снег. Легионера, который прилетает из любой старны Европы и попадает в такие условия, ты особо не увидишь, а просто потеряешь неделю времени. Единственное, что будет проведено - это тестирование на скорость, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится команда.

Хотелось бы, конечно, усилиться, хороших футболистов много не бывает. Поэтому все, что нам будут предлагать, мы рассмотрим. Будем искать, прежде всего, игроков атакующей группы. Я бы очень хотел, чтобы до 10 января наша команда была сформирована процентов на 90, но я понимаю, что это будет сложно сделать. Но если ты хочешь получить желаемое - проси невозможного.

Любая смена имеет как позитивные моменты, так и негативные. Ты не знаешь, как раздевалка отреагирует на большое количество новых игроков. Они могут оказать негативное влияние на раздевалку. У нас сейчас это более-менее налажено. Я вижу, как ребята между собой общаются, как они друг за друга играют. Это большой позитив», - сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона «Львов» завершил на 12 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

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