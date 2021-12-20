Президент Вереса: «Летим в Турцию на месяц, мы же не Шахтер или Динамо»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о планах своей команды после выхода из отпуска.

«Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу. Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.

Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не «Шахтер» и «Динамо», которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути», - сказал Надеин.

Напомним, что первую часть сезона «Верес» завершил на 9 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.