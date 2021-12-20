Атлетик – Реал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 21-го тура испанской Примеры «Атлетик» – «Реал».

«На выходных «Атлетик» в непростом и голевом матче выиграл на своем поле у «Бетиса» со счетом 3:2. «Реал» после серии побед, впервые с 27 октября, сыграл вничью. И мадридцы снова сыграли 0:0. Если осенью «галактикос» сыграли в нулевую ничью с «Осасуной», то на этот раз они расписали мировую с «Кадисом». Кстати, «Реал» уже четыре матча подряд не пропускает мячей.

В турнирной таблице Примеры «Реал» с 43 очками идет на первом месте, «Атлетик» с 29 баллами расположился на девятой позиции.

182 раза играли между собой эти соперники. В 94 встречах победили футболисты из Мадрида, в 52 поединках праздновали успех игроки из Бильбао, еще в 36 встречах были зафиксированы ничьи.

В Бильбао выездной матч с «Атлетиком», наверное, будет одним из самых тяжелых для «Реала». Давайте поставлю на то, что «Реал» сыграет с «Атлетиком» вничью», - сказал Бартулович.

Матч «Атлетик» – «Реал» состоится 22-го декабря. Начало встречи в 22:30.