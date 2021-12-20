Севилья – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на перенесенный матч четвертого тура Ла Лиги

  • 20.12.2021 19:43
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Севилья – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на пропущенный матч 4-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Барселона».

«На выходных «Севилья» в рамках Примеры обыграла на своем поле «Атлетико» со счетом 2:1. Также до этого севильцы в матче второго раунда Кубка Испании победили соперника в серии одиннадцатиметровых (1:1, 6:5 по пенальти). В свою очередь, «Барселона» в непростом поединке чемпионата Испании с «Эльче» победила со счетом 3:2.

В турнирной таблице Примеры «Севилья» опережает «Барселону» на 10 очков. Андалусцы с 37 баллами идут вторыми, каталонцы с 27 очками расположились на седьмой позиции.

164 раза играли между собой эти команды. В 91 встрече победила «Барселона», в 38 встречах три очка взяла «Севилья», еще 35 матчей завершились вничью. В предыдущей встрече 27 февраля выиграла на выезде «Барселона» со счетом 2:0.

Этот матч будет интересным в плане турнирного положения команд. «Севилья» гонится за лидирующим «Реалом». А «Барселона» понемножку набирает обороты при Хави. Да, в матче с «Эльче» каталонцы выиграли. Но, думаю, на выезде с «Севильей» «Барселоне» будет тяжело. Поставлю на победу «Севильи», которая очень хорошая в этом году», - сказал Бартулович. 

Матч «Севилья» – «Барселона» состоится 21-го декабря. Начало встречи в 22:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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