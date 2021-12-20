Юрий ГУРА: «На сборы травмированные точно не поедут»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков своей команды.
– Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.
– Когда вернутся Ковалец и Стецьков?
– На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома, - сказал Гура.
Напомним, что первую часть сезона «Александрия» завершила на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.