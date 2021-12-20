Львов просмотрит пять футболистов на сборе в Турции

16 января «Львов» собирается улететь на зарубежный этап подготовки в Турцию.
Команда вернется домой 19 февраля. На турецком сборе «горожане» собираются провести восемь спаррингов, на просмотре будут находиться пятеро потенциальных новичков, с которыми сейчас ведутся переговоры.
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Дмитрием Мандриченко, который в свое время выступал за молодежные составы «Ворсклы», «Динамо», а минувшей осенью защищал цвета ФК «Сабуртало» из Грузии. По словам Олега Дулуба, этим игроком «горожане» не интересуются.
«Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12-е место, набрав 17 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.