Львов просмотрит пять футболистов на сборе в Турции

Украинская команда проведет восемь товарищеских матчей

  • 20.12.2021 14:52
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Львов просмотрит пять футболистов на сборе в Турции
© ФК Львов. Олег Дулуб

16 января «Львов» собирается улететь на зарубежный этап подготовки в Турцию.

Команда вернется домой 19 февраля. На турецком сборе «горожане» собираются провести восемь спаррингов, на просмотре будут находиться пятеро потенциальных новичков, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Дмитрием Мандриченко, который в свое время выступал за молодежные составы «Ворсклы», «Динамо», а минувшей осенью защищал цвета ФК «Сабуртало» из Грузии. По словам Олега Дулуба, этим игроком «горожане» не интересуются.

«Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12-е место, набрав 17 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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