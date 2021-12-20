ФОТО. У известной теннисной пары родился второй ребенок

Чешские экс-теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек стали родителями во второй раз.
16 декабря на свет появилась вторая дочка Меда. Три года назад у пары родилась дочь Стелла.
Отметим, что Вайдишова и Штепанек дважды женаты. Впервые это случилось в 2010-м году, но через три года пара развелась. В 2018-м они во второй раз сыграли свадьбу.
Источник — Instagram
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