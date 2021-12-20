ФОТО. У известной теннисной пары родился второй ребенок

Николь Вайдишова и Радек Штепанек стали родителями во второй раз

  • 20.12.2021 14:24
  • 1478 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. У известной теннисной пары родился второй ребенок
© Инстаграм Николь Вайдишовой

Чешские экс-теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек стали родителями во второй раз.

16 декабря на свет появилась вторая дочка Меда. Три года назад у пары родилась дочь Стелла.

Отметим, что Вайдишова и Штепанек дважды женаты. Впервые это случилось в 2010-м году, но через три года пара развелась. В 2018-м они во второй раз сыграли свадьбу.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.12.2021 14:34
    0
    Вайдишова - это кто такая??!
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