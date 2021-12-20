Буяльский выдал самый результативный год в карьере

2021 год стал самым продуктивным в карьере 28-летнего полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского.

В течение календарного года хавбек демонстрировал свою лучшую результативность, забив 16 мячей в официальных матчах и таким образом вдвое превзойдя собственное голевое достижение прошлого года. Также на счету Буяльского – одна результативная передача.

Вице-капитан «Динамо» провел 41 поединок, из которых:

В рамках УПЛ – 28 матчей, 13 голов (в ворота «Зари» (по голу в двух встречах текущего сезона), «Черноморца» (дубль), «Львова», «Колоса», «Десны» (дубль), «Миная», «Ворсклы» (хет-трик), «Олимпика»);

Кубок Украины – 3 матча, 1 гол (в ворота «Агробизнеса»);

Суперкубок Украины – 1 матч;

Еврокубки – 9 матчей, 2 гола (оба – в ворота «Брюгге» в Лиге Европы).

До этого показатели Виталия Буяльского в официальных турнирах в составе первой команды «Динамо» были следующими:

2020 год – 32 матча (8 голов, 8 ассистов)

2019 год – 34 матча (9 голов, 4 ассиста)

2018 год – 38 матчей (2 гола, 2 ассиста)

2017 год – 37 матчей (6 голов, 7 ассистов)

2016 год – 40 матчей (3 гола, 3 ассиста)

2015 год – 32 матча (6 голов, 2 ассиста)

2014 год – 7 матчей

2013 год – 1 матч