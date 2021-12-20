ВИДЕО. Неймар тепло поздравил Мбаппе с днем рождения

В понедельник, 20 декабря, нападающему ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе исполнилось 23 года.
«С днем рождения, Килиан», — написал одноклубник Мбаппе Неймар, комментируя подборку совместных фото и видео с именинником.
В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач.
Источник — Instagram
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