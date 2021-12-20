Манчестер Сити не отпустил Фернандиньо в Бразилию

Полузащитником интересовался «Атлетико Минейро»

  • 20.12.2021 13:55
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Манчестер Сити не отпустил Фернандиньо в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Атлетико Минейро» не сможет подписать 36-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо зимой.

«Атлетико Минейро» обратился к «Манчестер Сити» относительно возможного трансфера игрока в январе, но английский клуб не собирается отпускать своего игрока до будущего лета, когда у него закончится контракт. Тогда бразильский клуб сможет подписать хавбека в качестве свободного агента.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с лета 2013 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €40 миллионов. В текущем сезоне бразилец провел за «горожан» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Фернандиньо составляет €2 миллиона.

Источник — Sport Witness

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