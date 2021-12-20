ФОТО. В ванне с шампанским. Жена футболиста Шахтера показала luxury-отдых

Дарья Бондарь проводит отпуск вместе с мужем

  • 20.12.2021 12:08
  • 2933 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. В ванне с шампанским. Жена футболиста Шахтера показала luxury-отдых
© Instagram. Дарья Бондарь

Известная украинская спортивная ведущая Дарья Бондарь, жена 22-летнего центрального защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, проводит отпуск на Мальдивах с мужем.

«Доброе утро, мир», — написала Дарья, комментируя свою фотосессию в ванне с бокалом шампанского.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 20.12.2021 12:19 (изменен)
    +4
    Лада Седан "На мінімалках". Любить бути в центрі уваги та полює на хороше життя за рахунок футболістів.
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 12:32
    +1
    Artem !, 20.12.2021 12:27
    Для чого або для кого вона все виставляє?
    шоб все завидывали
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 12:30
    +1
    наверное деньги в забое целый год зарабатывала
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 20.12.2021 13:10
    0
    10 фоток и все однообразные,ума не хватает хоть одну нормальную фотку без утиной улыбки сделать
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 20.12.2021 12:27
    0
    Для чого або для кого вона все виставляє?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности