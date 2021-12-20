ФОТО. В ванне с шампанским. Жена футболиста Шахтера показала luxury-отдых

Известная украинская спортивная ведущая Дарья Бондарь, жена 22-летнего центрального защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, проводит отпуск на Мальдивах с мужем.
«Доброе утро, мир», — написала Дарья, комментируя свою фотосессию в ванне с бокалом шампанского.
В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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