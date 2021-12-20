Конкурент Зинченко станет богаче. Манчестер Сити поднимет зарплату Канселу

Английский «Манчестер Сити» продлит контракт с 27-летним португальским левым защитником Жоау Канселу.
Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года, но «Манчестер Сити» стремится связать игрока новым соглашением.
Согласно условиям нового контракта, недельная зарплата Канселу вырастет со €175 тысяч почти до €300 тысяч.
Канселу защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Ювентуса» летом 2019 года за €65 миллионов. В текущем сезоне Жоау сыграл за английскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.
На позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 25-летний украинец Александр Зинченко.
Источник — Daily Star
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.