Конкурент Зинченко станет богаче. Манчестер Сити поднимет зарплату Канселу

Английский «Манчестер Сити» продлит контракт с 27-летним португальским левым защитником Жоау Канселу.

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года, но «Манчестер Сити» стремится связать игрока новым соглашением.

Согласно условиям нового контракта, недельная зарплата Канселу вырастет со €175 тысяч почти до €300 тысяч.

Канселу защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Ювентуса» летом 2019 года за €65 миллионов. В текущем сезоне Жоау сыграл за английскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

На позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 25-летний украинец Александр Зинченко.