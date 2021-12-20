ФОТО. Страстный поцелуй. Довбик отдыхает с женой

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик перед второй частью сезона отдыхает на Мальдивах вместе со своей женой Юлией.

Фото страстного поцелуя со своей избранницей Артем опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.