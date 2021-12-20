ФОТО. Страстный поцелуй. Довбик отдыхает с женой

Пара проводит отпуск на Мальдивах

  • 20.12.2021 11:09
  • 8618 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Страстный поцелуй. Довбик отдыхает с женой
© СК Днепр-1. Артем Довбик

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик перед второй частью сезона отдыхает на Мальдивах вместе со своей женой Юлией.

Фото страстного поцелуя со своей избранницей Артем опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dimagi
    online
    dimagi, 20.12.2021 11:28
    +4
    Какая девушка, если он женат? Или по стопам Саакашвили пошел?)
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 20.12.2021 13:20
    0
    Тема силиконовой долине полностью не розкрыта)
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 20.12.2021 11:35
    -4
    dimagi, 20.12.2021 11:28
    Какая девушка, если он женат? Или по стопам Саакашвили пошел?)
    Нє, по стопах твого путіна
    Ссылка
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