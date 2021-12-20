Президент Вереса: «Составим конкуренцию грандам УПЛ»

Иван Надеин рассказал о задачах ровенского клуба

  • 20.12.2021 03:42
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Президент Вереса: «Составим конкуренцию грандам УПЛ»
© НК Верес Ровно. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о ближайших задачах своей команды.

«Команда занимает девятое место после первой части сезона. Результат, однозначно, отличный. Можно было только мечтать о таких успехах, но команда выдержала. Мы очень довольны спортивным результатом, в первую очередь. Мы выиграли все ключевые игры. Лидерам мы проиграли без шансов, но в остальных матчах мы набрали 23 очка, поэтому команда выступила достаточно мощно. Наша задача набирать очки в матчах с равными собой. С лидерами тоже будем бороться. Пока это сложно.

Главной нашей целью на нынешний сезон было остаться в элите, так как мы дебютанты. Сейчас мы понимаем, что большая часть этой задачи уже выполнена. Мы - крепкий середняк чемпионата, поэтому нужно смотреть на следующий сезон. Заходят сильные клубы. Конкуренция в украинском футболе повышается. Надеемся на единый телепул, который даст возможность клубам больше зарабатывать. Поскольку у нас есть запас очков, мы можем наигрывать молодых игроков на важных для нас позициях. При этом, нельзя забывать о результате, который также важен», - сказал Надеин.

После 18 матчей «Верес» находится на 9 месте в УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

Источник — Футбол 1/2/3

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