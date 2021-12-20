BBC: Сборная Англии – лучшая команда 2021 года, Саутгейт – лучший тренер

Британская радиовещательная корпорация (BBC) назвала лучшую команду, тренера, а также спортивную личность в Великобритании по итогам уходящего 2021 года.

Лучшей командой признана сборная Англии по футболу, которой удалось впервые в истории дойти до финала чемпионата Европы. Наставник команды Гарет Саутгейт стал лучшим тренером.

Награду главной спортивной личности получила британская теннисистка Эмма Радукану, которая неожиданно выиграла US Open.