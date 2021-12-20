BBC: Сборная Англии – лучшая команда 2021 года, Саутгейт – лучший тренер

Спортивной личностью года в Великобритании признана теннисистка Эмма Радукану

  • 20.12.2021 05:01
  • 23 просмотра
  • 0 комментариев
BBC: Сборная Англии – лучшая команда 2021 года, Саутгейт – лучший тренер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Британская радиовещательная корпорация (BBC) назвала лучшую команду, тренера, а также спортивную личность в Великобритании по итогам уходящего 2021 года.

Лучшей командой признана сборная Англии по футболу, которой удалось впервые в истории дойти до финала чемпионата Европы. Наставник команды Гарет Саутгейт стал лучшим тренером.

Награду главной спортивной личности получила британская теннисистка Эмма Радукану, которая неожиданно выиграла US Open.

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности