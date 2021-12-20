BBC: Сборная Англии – лучшая команда 2021 года, Саутгейт – лучший тренер

Британская радиовещательная корпорация (BBC) назвала лучшую команду, тренера, а также спортивную личность в Великобритании по итогам уходящего 2021 года.
Лучшей командой признана сборная Англии по футболу, которой удалось впервые в истории дойти до финала чемпионата Европы. Наставник команды Гарет Саутгейт стал лучшим тренером.
Награду главной спортивной личности получила британская теннисистка Эмма Радукану, которая неожиданно выиграла US Open.
Источник — BBC
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