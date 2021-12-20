ЛНЗ интересуется хавбеком Ингульца

Илья Коваленко может перейти в клуб Второй лиги Украины

  • 20.12.2021 01:59
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ЛНЗ интересуется хавбеком Ингульца
© Footboom. Илья Коваленко

«Ингулец» в зимнее межсезонье ожидает существенное обновление состава. Один из футболистов, который должен искать новое место работы, - полузащитник Илья Коваленко.

Интерес к 31-летнему хавбеку проявляет ЛНЗ, который рад будет видеть его в своих рядах. Если все сложится удачно, Коваленко пройдет просмотр во второлиговом клубе.

В текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Первую половину сезона «Ингулец» завершил на 14-й строчке, ЛНЗ расположился на 3-й позиции в группе А Второй лиги.

Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Источник — Sport.ua

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