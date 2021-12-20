ЛНЗ интересуется хавбеком Ингульца

«Ингулец» в зимнее межсезонье ожидает существенное обновление состава. Один из футболистов, который должен искать новое место работы, - полузащитник Илья Коваленко.
Интерес к 31-летнему хавбеку проявляет ЛНЗ, который рад будет видеть его в своих рядах. Если все сложится удачно, Коваленко пройдет просмотр во второлиговом клубе.
В текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Первую половину сезона «Ингулец» завершил на 14-й строчке, ЛНЗ расположился на 3-й позиции в группе А Второй лиги.
Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
Источник — Sport.ua
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