ВИДЕО. Керк сотворил! Ганновер забил Вердеру гол-шедевр со штрафного

В воскресенье, 19 декабря во Второй Бундеслиге состоялся поединок 18-го тура между командами «Ганновер» и «Вердер» (1:4).
Хозяева поля забили шикарный гол со штрафного. Себастьян Керк перебросил голкипера точным дальним ударом.
Вторая Бундеслига. 18-й тур
Ганновер – Вердер – 1:4
Голы: Керк, 34 – Шмид, 22, Дукш, 51, Юнг, 72, Фридль, 84.
Турнирная таблица
ВИДЕО. Ганновер забил Вердеру гол-шедевр со штрафного
Источник — Sport.ua
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