ВИДЕО. Керк сотворил! Ганновер забил Вердеру гол-шедевр со штрафного

19 декабря во Второй Бундеслиге состоялся поединок 18-го тура

  • 19.12.2021 22:23
  • 2024 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Керк сотворил! Ганновер забил Вердеру гол-шедевр со штрафного
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Керк (слева)

В воскресенье, 19 декабря во Второй Бундеслиге состоялся поединок 18-го тура между командами «Ганновер» и «Вердер» (1:4).

Хозяева поля забили шикарный гол со штрафного. Себастьян Керк перебросил голкипера точным дальним ударом.

Вторая Бундеслига. 18-й тур

Ганновер – Вердер – 1:4

Голы: Керк, 34 – Шмид, 22, Дукш, 51, Юнг, 72, Фридль, 84.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Ганновер забил Вердеру гол-шедевр со штрафного

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 19.12.2021 22:45 (изменен)
    0
    Гамбург, Шальке, Вердер, Ганновер - крутой уровень 2-й лиги у немцев. Конкуренция решает.
    Отсюда сильный чемпионат (в 1й, 2й и 3й лигах), сильная сборная, сильные игроки, сильные тренеры.
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