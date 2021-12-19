В Германии досрочно завершили матч из-за расизма

В Германии из-за расизма досрочно завершен матч третьего немецкого дивизиона между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком».
На 36-й минуте встреча была остановлена, когда болельщики оскорбляли нападающего команды гостей Аарона Опоку.
На момент остановки счет был 0:0, команды ушли в раздевалку. Поединок не был возобновлен.
0:0 | 36' Das Spiel ist unterbrochen. Opoku wurde rassistisch beleidigt. Unfassbar. Aaron, wir stehen hinter dir!! NAZIS RAUS!#MSVOSN #vfl1899 🟣— VfL Osnabrück (@VfL_1899) December 19, 2021
Источник — Sport.ua
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