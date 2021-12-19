В Германии досрочно завершили матч из-за расизма

В Германии из-за расизма досрочно завершен матч третьего немецкого дивизиона между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком».

На 36-й минуте встреча была остановлена, когда болельщики оскорбляли нападающего команды гостей Аарона Опоку.

На момент остановки счет был 0:0, команды ушли в раздевалку. Поединок не был возобновлен.