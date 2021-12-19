В Германии досрочно завершили матч из-за расизма

Болельщики «Дуйсбурга» оскорбляли нападающего «Оснабрюка» Аарона Опоку

  • 19.12.2021 19:45
  • 1773 просмотра
  • 2 комментария
В Германии досрочно завершили матч из-за расизма
© Twitter

В Германии из-за расизма досрочно завершен матч третьего немецкого дивизиона между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком».

На 36-й минуте встреча была остановлена, когда болельщики оскорбляли нападающего команды гостей Аарона Опоку.

На момент остановки счет был 0:0, команды ушли в раздевалку. Поединок не был возобновлен. 

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 20:18
    +3
    Чому мінусуєте правду? Він ж дійсно темношкірий, а якщо соромно за свій колір шкіри, - то закомплексований неадекват.
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 19.12.2021 19:58
    +3
    Неужели этого чернокожего парня обозвали "снежинка"?!
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