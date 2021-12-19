Тоттенхэм – Ливерпуль. Аудиотрансляция матча

В воскресенье, 19-го декабря, состоится матч 18 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

На сегодняшний день в этом противостоянии наблюдается полный паритет: в четырех матчах в активе Конте и Клоппа по одной победе и две ничьи. В воскресенье один из них может выйти вперед, причем шансы Клоппа выглядят более предпочтительными.

Sport.ua проведет аудиотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».