Тоттенхэм – Ливерпуль. Аудиотрансляция матча

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию интригующего матча АПЛ

  • 19.12.2021 17:05
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Аудиотрансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19-го декабря, состоится матч 18 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

На сегодняшний день в этом противостоянии наблюдается полный паритет: в четырех матчах в активе Конте и Клоппа по одной победе и две ничьи. В воскресенье один из них может выйти вперед, причем шансы Клоппа выглядят более предпочтительными.

Sport.ua проведет аудиотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Источник — Sport.ua

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