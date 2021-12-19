Украинец Сачко стал победителем клубного чемпионата в Чехии

Украинский теннисист в составе клуба Agrofert Prostějov выиграл турнир

  • 19.12.2021 16:30
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
Украинец Сачко стал победителем клубного чемпионата в Чехии
© ATP. Виталий Сачко

Теннисный клуб из Простейова стал победителем клубного чемпионата MONETA Tenisová extraliga 2021 в Чехии.

Виталий Сачко принес очко своей команде в стартовой игре финала против клуба из Праги. Украинец одержал победу над Патриком Риклем (ATP 571) со счетом 6-1, 5-7, 6-4.

Чтобы определить чемпиона, командам пришлось провести 9 матчей. Судьба трофея решилась на супер тай-брейке завершающей парной встречи. Дуэт Коларж/Легечка обыграл пару Врбенски/Махач 2-6, 7-5, 10-8. В прошлом году в финале клуб из Праги был сильнее клуба из Простейова.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alexandr Golovach
    Alexandr Golovach, 19.12.2021 16:53
    0
    https://www.flashscore.com.ua/match/MJnTBlBr/#match-summary
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