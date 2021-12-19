Тадич побил рекорд Месси по ассистам за год

Серб сделал 37 голевых передач за год

  • 19.12.2021 12:20
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Тадич побил рекорд Месси по ассистам за год
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Тадич

12 декабря «Аякс» в 16-м туре чемпионата Нидерландов обыграл «АЗ Алкмаар» 2:1. Хавбек «Аякса» Душан Тадич в этом матче сделал голевую передачу.

Она для 33-летнего серба стала 37-й в 2021 году. По количеству ассистов за год Тадич побил рекорд Лионеля Месси. В 2011 году аргентинец оформил 36 голевых передач.

В нынешнем сезоне на счету Тадича 7 голов и 12 ассистов в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Barack
    Barack, 19.12.2021 12:43
    0
    Вообще-то Аякс проиграл АЗ 2:1
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