Олег ДУЛУБ: «Хочешь получить желаемое – проси невозможное»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о планах на зимнее трансферное окно.
«Приоритет - украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января. Здесь будет снег. Легионер прилетает с любой страны Европы, и попадая в такие условия, ничего не покажет. Ты просто потеряешь неделю времени.
Хороших футболистов много не бывает. Мы будем рассматривать все предложения. Если нам будет подходить. Будем искать усиление в атакующее звено.
Мне бы очень хотелось, чтобы до 10 января у нас была команда сформирована на 90%. Понимаю, что это сложно. Но если хочешь получить желаемое - проси невозможное», - сказал Дулуб.
Осеннюю часть чемпионата «Львов» закончил на 12 месте. В последнем туре львовяне отобрали очки у Ворсклы.
Источник — Футбол 1/2/3
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