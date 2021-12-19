Олег ДУЛУБ: «Хочешь получить желаемое – проси невозможное»

Наставник «Львова» – о трансферах

  • 19.12.2021 08:19
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Олег ДУЛУБ: «Хочешь получить желаемое – проси невозможное»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

«Приоритет - украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января. Здесь будет снег. Легионер прилетает с любой страны Европы, и попадая в такие условия, ничего не покажет. Ты просто потеряешь неделю времени.

Хороших футболистов много не бывает. Мы будем рассматривать все предложения. Если нам будет подходить. Будем искать усиление в атакующее звено.

Мне бы очень хотелось, чтобы до 10 января у нас была команда сформирована на 90%. Понимаю, что это сложно. Но если хочешь получить желаемое - проси невозможное», - сказал Дулуб.

Осеннюю часть чемпионата «Львов» закончил на 12 месте. В последнем туре львовяне отобрали очки у Ворсклы.

Источник — Футбол 1/2/3

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