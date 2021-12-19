Сборная Алжира выиграла Кубок арабских наций

Третье место в турнире заняли хозяева ближайшего чемпионата мира

  • 19.12.2021 03:54
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Сборная Алжира выиграла Кубок арабских наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций.

В финальном поединке «лисы пустыни» обыграли Тунис. Основное время матча завершилось без забитых голов, а в дополнительном результативные удары Амира Саюда и Ясина Браими принесли победу Алжиру.

Третье место заняла сборная Катара, которая в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Египта.

Отметим, что в Кубке арабских наций принимают участие сборные арабских стран Африки и Азии.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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