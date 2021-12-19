Сборная Алжира выиграла Кубок арабских наций

Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций.
В финальном поединке «лисы пустыни» обыграли Тунис. Основное время матча завершилось без забитых голов, а в дополнительном результативные удары Амира Саюда и Ясина Браими принесли победу Алжиру.
Третье место заняла сборная Катара, которая в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Египта.
Отметим, что в Кубке арабских наций принимают участие сборные арабских стран Африки и Азии.
Источник — Sport.ua
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