Остап МАРКЕВИЧ: «Сделаем все для того, чтобы исправить ситуацию»

Главный тренер «Мариуполя» поделился мнением о первой половине сезона

  • 19.12.2021 02:38
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Остап МАРКЕВИЧ: «Сделаем все для того, чтобы исправить ситуацию»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги первой половины чемпионата и поделился планами на зимнее межсезонье.

«Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков. Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем. Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми: и в повседневной жизни, и на поле. Да, у нас такая ситуация. Мы сделаем все для того, чтобы ее исправить. На сборах будем много работать.

Мы выходим из отпуска 17-го января. После недели пребывания в Мариуполе, втягивающих занятий и тестов, отправимся в Турцию. Там будем почти месяц готовиться к первой игре с «Черноморцем». Сразу оттуда отправимся в Одессу. Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта у более опытных исполнителей.

На какие позиции планируем усиление? Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за «Мариуполь», мы не будем против».

После 18-ти туров Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» находится на последнем месте турнирной таблицы.

Источник — ФК Мариуполь

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