17-й тур
Герта
3 : 2
Боруссия Д
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интрига в Бундеслиге уже умирает. Боруссия Д снова проиграла

Дортмундская команда уступила аутсайдеру

  • 18.12.2021 21:53
  • 447 просмотров
  • 2 комментария
Интрига в Бундеслиге уже умирает. Боруссия Д снова проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд не в состоянии поддерживать темп «Баварии», которая уже до зимнего перерыва создала себе огромный отрыв.

Сегодня дортмунцы уступили аутсайдеру «Герте» 2:3, отпустив «Баварию» уже на 9 очков. При этом «Байер», который находится на 2-м месте, отстает от «Боруссии» на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 17-й тур

Герта - Боруссия Д 3:2
Голы: Белфодил, 51, Рихтер, 57, 69 - Брандт, 31, Тиггес, 83

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    antt
    antt, 18.12.2021 22:52
    +1
    Баєр відстає на 6 очок від борусії тому напевно на 3-тьому а не 2-ому місці. Я думаю такий низький рівень борусії пов'язаний із Ерлінгом Хаалондом. Ще минулого року здавалося що скоро він буде не гірше Левандовського, а напевно цього сезону це не так.
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    FanVadimam
    online
    FanVadimam, 18.12.2021 22:24
    0
    Боруссія днооо
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