Интрига в Бундеслиге уже умирает. Боруссия Д снова проиграла

«Боруссия» Дортмунд не в состоянии поддерживать темп «Баварии», которая уже до зимнего перерыва создала себе огромный отрыв.

Сегодня дортмунцы уступили аутсайдеру «Герте» 2:3, отпустив «Баварию» уже на 9 очков. При этом «Байер», который находится на 2-м месте, отстает от «Боруссии» на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 17-й тур

Герта - Боруссия Д 3:2

Голы: Белфодил, 51, Рихтер, 57, 69 - Брандт, 31, Тиггес, 83

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