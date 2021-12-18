Президент Вереса: «На просмотре будут иностранцы»

Иван Надеин рассказал о трансферной политике клуба

  • 18.12.2021 20:56
  • 331 просмотр
  • 0 комментариев
Президент Вереса: «На просмотре будут иностранцы»
© ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как украинский клуб собирается усилиться этой зимой.

«На просмотре будут иностранцы. Сейчас ведутся переговоры. Буквально вчера у нас было спортивное совещание со спортивным директором и с главным тренером. На рынке мы присутствуем.

Конечно, нам сложно конкурировать с большими ставками некоторых клубов, в том числе Первой лиги. Но мы имеем свою основу финансовую. Легко подписать х2-х3 игроков, а потом все это будет сложно удерживать.

Ведем переговоры по каждой линии. Хотим взять молодых игроков, ведь сегодня у нас самая возрастная команда. Мы это понимаем. В этом сложно видеть долгосрочную перспективу. Также очень хотим перезагрузить U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут усиливать первую команду», — сказал функционер.

После 18 матчей Верес находится на 9 месте в УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности