Президент Вереса: «На просмотре будут иностранцы»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, как украинский клуб собирается усилиться этой зимой.

«На просмотре будут иностранцы. Сейчас ведутся переговоры. Буквально вчера у нас было спортивное совещание со спортивным директором и с главным тренером. На рынке мы присутствуем.

Конечно, нам сложно конкурировать с большими ставками некоторых клубов, в том числе Первой лиги. Но мы имеем свою основу финансовую. Легко подписать х2-х3 игроков, а потом все это будет сложно удерживать.

Ведем переговоры по каждой линии. Хотим взять молодых игроков, ведь сегодня у нас самая возрастная команда. Мы это понимаем. В этом сложно видеть долгосрочную перспективу. Также очень хотим перезагрузить U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут усиливать первую команду», — сказал функционер.

После 18 матчей Верес находится на 9 месте в УПЛ, имея в своем активе 23 очка.