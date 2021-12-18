Швед ассистировал шведу. Украинец отметился голевой передачей за Мехелен

Футболист отличился в поединке чемпионата Бельгии против «Зюлте-Варегема»

  • 18.12.2021 20:33
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Швед ассистировал шведу. Украинец отметился голевой передачей за Мехелен
© ФК Мехелен. Марьян Швед (слева)

24-летний украинский вингер «Мехелена» Марьян Швед отметился результативной передачей в выездном поединке 20-го тура чемпионата Бельгии против «Зюлте Варегема».

На 38-й минуте встречи Швед, который вышел в стартовом составе своей команды, ассистировал шведскому хавбеку Кериму Мрабти, который сделал счет 1:0 в пользу «Мехелена». На перерыв команды ушли с таким же счетом.

В текущем сезоне Швед провел за «Мехелен» 17 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Sport.ua

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