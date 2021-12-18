ФОТО. Игрок Шахтера проводит медовый месяц с красавицей женой на Мальдивах

Валерий Бондарь набирается сил перед второй частью сезона

  • 18.12.2021 20:04
  • 4664 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Игрок Шахтера проводит медовый месяц с красавицей женой на Мальдивах
© Instagram. Валерий Бондарь и Дарья Бондарь

22-летний футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь вместе со своей женой, известной украинской ведущей Дарьей Бондарь (в девичестве — Савиной), проводит отпуск на Мальдивах.

«Наш медовый месяц», — прокомментировала Дарья горячие совместные фото.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 18.12.2021 20:41
    +1
    хто автор фото, Денисов, Леоненко чи Бурбас?
    Ссылка
    movkli
    movkli, 18.12.2021 20:34 (изменен)
    +1
    жена есть, а где красавица? очень спорно.. она красавица только для мужа
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 18.12.2021 21:01
    0
    22 года...куда спешил? зачем?..
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 18.12.2021 21:24
    -1
    turist86, 18.12.2021 20:41
    хто автор фото, Денисов, Леоненко чи Бурбас?
    Суркис
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 18.12.2021 20:53
    -1
    turist86, 18.12.2021 20:41
    хто автор фото, Денисов, Леоненко чи Бурбас?
    а щаз сотрудники "Великаго футбола" из Ф1\2\3\ в отпуску?
    если да, то да
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