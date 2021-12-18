ФОТО. Игрок Шахтера проводит медовый месяц с красавицей женой на Мальдивах

22-летний футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь вместе со своей женой, известной украинской ведущей Дарьей Бондарь (в девичестве — Савиной), проводит отпуск на Мальдивах.
«Наш медовый месяц», — прокомментировала Дарья горячие совместные фото.
В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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