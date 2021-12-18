Российский клуб близок к трансферу форварда Динамо

Подмосковные «Химки» планируют арендовать Ибрагима Каргбо

  • 18.12.2021 19:34
  • 2458 просмотров
  • 12 комментариев
Российский клуб близок к трансферу форварда Динамо
© Instagram. Ибрагим Каргбо

Российский футбольный клуб «Химки» ведет переговоры с киевским «Динамо» относительно перехода 21-летнего бельгийского центрфорварда Ибрагима Каргбо.

Информацию об этом источнику подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяносто три — при этом он самый быстрый в такой команде как, например, «Динамо» Киев. Это то, что нужно «Химкам», ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет».

«По типажу Каргбо — это Лукаку и если бы не апрельская травма (в матче за донецкий «Олимпик», где парень арендовался — ему сломали малую и большую берцовую кости ноги), он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов. «Химки» для него хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом», — подчеркнул Селюк.

Также информацию про переговоры с «Динамо» по Каргбо подтвердил генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.

«Мы действительно интересуемся этим игроком и общаемся с «Динамо» по нему. Речь идет об аренде», - заявил функционер.

В «Динамо» Ибрагим Каргбо перешел в начале 2020 года. Его контракт с «бело-синими» рассчитан до июля 2023 года.

Недавно бельгийский форвард возобновил тренировки с мячом после тяжелой травмы ноги.

Источник — Telegram

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Slavanacii
    online
    Slavanacii, 18.12.2021 19:51
    +2
    Сєлєзньова ще б якийсь підмосковський фк дікарь забрав, прочому з пропискую
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 18.12.2021 20:04
    +1
    Селюк вже хоч кудись хоче його спихнути після цієї травми. Актив пропадає.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 18.12.2021 19:43
    +1
    FunnyCat_____, 18.12.2021 19:36
    Зрада
    ...ну у Каргбо ж не уцраїнський паспорт.... Це кроти люблять збярникяв (і діючих, і потенційних) до мокше-бурятських дикунів запраторити...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 18.12.2021 20:08
    0
    xvalenok02, 18.12.2021 20:02
    По национальности он не украинец. И паспорта украинского нет. Но.....
    Переговоры ведёт динама с росиянами.
    Деньги динамовское руководство будет получать от росиян. Если що.
    Как говориться - деньги не пахнут. Тем более кровью.
    І це написав вболівальник Шахтаря, президент якого привів війну на Донбас. Ти хоч би назви клубів не перекручував, ват.н.
    Ссылка
    osokor
    online
    osokor, 18.12.2021 20:05
    0
    Цікаво, чи несе хтось в Динамо відповідальність за трансферну політику? З десяти новобранців якщо заграють двоє, то це вже досягненя. Коту під хвіст йдуть мільйони доларів. Невже у Суркісів грошей кури не клюють? Чи їх більше цікавить не результат, а сам процес купи - продай...
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 18.12.2021 19:58
    0
    Невже може так повезти ))) Та це ж таке поліно, яке ще пошукати
    Ссылка
    pancratev
    pancratev, 18.12.2021 19:44
    0
    Чучундра дамбаська у кротов за поребрик переходят малоросы с паспортом Украини а Бельгийцу одинаково где играть.В плане зрады это к кротам.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 18.12.2021 19:55
    -1
    Ибру не отдадут.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 18.12.2021 20:02
    -2
    По национальности он не украинец. И паспорта украинского нет. Но.....
    Переговоры ведёт динама с росиянами.
    Деньги динамовское руководство будет получать от росиян. Если що.
    Как говориться - деньги не пахнут. Тем более кровью.
    Ссылка
    bassofon
    bassofon, 18.12.2021 19:51
    -2
    То есть, в определенных ситуациях торговать с Россией можно, но не всем.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.12.2021 19:50
    -5
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 18.12.2021 19:36
    -5
    Зрада
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности