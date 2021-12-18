Российский клуб близок к трансферу форварда Динамо

Российский футбольный клуб «Химки» ведет переговоры с киевским «Динамо» относительно перехода 21-летнего бельгийского центрфорварда Ибрагима Каргбо.

Информацию об этом источнику подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяносто три — при этом он самый быстрый в такой команде как, например, «Динамо» Киев. Это то, что нужно «Химкам», ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет».

«По типажу Каргбо — это Лукаку и если бы не апрельская травма (в матче за донецкий «Олимпик», где парень арендовался — ему сломали малую и большую берцовую кости ноги), он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов. «Химки» для него хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом», — подчеркнул Селюк.

Также информацию про переговоры с «Динамо» по Каргбо подтвердил генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.

«Мы действительно интересуемся этим игроком и общаемся с «Динамо» по нему. Речь идет об аренде», - заявил функционер.

В «Динамо» Ибрагим Каргбо перешел в начале 2020 года. Его контракт с «бело-синими» рассчитан до июля 2023 года.

Недавно бельгийский форвард возобновил тренировки с мячом после тяжелой травмы ноги.