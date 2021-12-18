Михаил МУДРИК: «Цели — никогда не сдаваться и продолжать работать»

Украинского футболиста «Шахтера» во второй раз подряд признали лучшим игроком месяца

  • 18.12.2021 19:15
  • 334 просмотра
  • 2 комментария
Михаил МУДРИК: «Цели — никогда не сдаваться и продолжать работать»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о втором кряду признании лучшим игроком месяца.

– Второй месяц подряд болельщики выбирают тебя. Насколько приятно такое признание и что для тебя значит?
– Это очень большая мотивация. Благодарен болельщикам за поддержку, обещаю работать еще усерднее.

– Как оценишь для себя 2021 год? Какие цели ставишь на следующий?
– 2021 год был продуктивным, но хочется, чтобы в 2022-м результаты стали еще лучше. Цели – никогда не сдаваться и продолжать работать.

– Что хотел бы сказать болельщикам и пожелать им в новом году?
– Желаю всем болельщикам хорошо отметить новый год и Рождество, здоровья, счастья, чтобы в их семьях царила любовь, а на лицах всегда были улыбки.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.12.2021 19:52
    0
    Миха лучший.
    Ссылка
    andi Mir
    andi Mir, 18.12.2021 19:42
    0
    Написал инстасамка-жонглёр пудрик под своим видео о завивке волос.
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