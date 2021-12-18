Александр АЛИЕВ: «Милевский, Селезнев? Никакой команды у меня нет!»

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев якобы заявил футзальную команду «Кент» на один из киевских турниров. В числе игроков команды были звездные Артем Милевский и Евгений Селезнев

Ситуацию прокомментировал сам Алиев.

— Александр, скажите, кто, помимо вас, Милевского и Селезнева, войдет в команду «Кент»?

— Да успокойтесь уже, какая команда? Я вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Никакой команды у меня нет!

Позже заявка «Кента» исчезла с официального сайта соревнований, однако осталась в кэше. Команда «Кент» оказалась переименованной в UNITY. Из заявки исчезли фамилии Алиева, Милевского и Селезнева, но сохранилось большинство других присутствовавших там игроков-аматоров.