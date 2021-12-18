Александр АЛИЕВ: «Милевский, Селезнев? Никакой команды у меня нет!»

Бывший футболист не собирался заявляться на киевский футзальный турнир

  • 18.12.2021 18:08
  • 740 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «Милевский, Селезнев? Никакой команды у меня нет!»
© Instagram. Александр Алиев

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев якобы заявил футзальную команду «Кент» на один из киевских турниров. В числе игроков команды были звездные Артем Милевский и Евгений Селезнев

Ситуацию прокомментировал сам Алиев.

— Александр, скажите, кто, помимо вас, Милевского и Селезнева, войдет в команду «Кент»?
— Да успокойтесь уже, какая команда? Я вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Никакой команды у меня нет!

Позже заявка «Кента» исчезла с официального сайта соревнований, однако осталась в кэше. Команда «Кент» оказалась переименованной в UNITY. Из заявки исчезли фамилии Алиева, Милевского и Селезнева, но сохранилось большинство других присутствовавших там игроков-аматоров.

Источник — FanDay

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 18.12.2021 18:30
    0
    Михаил Степанов, 18.12.2021 18:19
    жаль что нет...прикольно посмотреть на команду алко-распи*дяев)))
    кстати, название "АЛКО" очень даже стильно звучит
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 18.12.2021 18:19
    0
    жаль что нет...прикольно посмотреть на команду алко-распи*дяев)))
    Ссылка
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