ФОТО. Судаков проводит отпуск в Доминикане со своей беременной невестой

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков отдыхает в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.

«Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое», — прокомментировал Георгий серию фото со своей беременной невестой.

Судаков сделал Елизавете предложение несколько дней назад.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.