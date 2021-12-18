ФОТО. Судаков проводит отпуск в Доминикане со своей беременной невестой

Футболист «Шахтера» сделал ей предложение всего несколько дней назад

  • 18.12.2021 15:46
  • 2628 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Судаков проводит отпуск в Доминикане со своей беременной невестой
© Instagram. Георгий Судаков и Елизавета

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков отдыхает в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.

«Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое», — прокомментировал Георгий серию фото со своей беременной невестой.

Судаков сделал Елизавете предложение несколько дней назад.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Український Крим
    Український Крим, 18.12.2021 16:22
    +1
    19 років і вагітна наречена скоро футболістів будуть у підлітковому віці хапати ці наречені
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    Леша Шебета
    online
    Леша Шебета, 18.12.2021 16:47
    0
    Не понимаю Куда спешить. Да таких быстро обкручивают.
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