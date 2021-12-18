ФОТО. Судаков проводит отпуск в Доминикане со своей беременной невестой

19-летний украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков отдыхает в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.
«Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое», — прокомментировал Георгий серию фото со своей беременной невестой.
Судаков сделал Елизавете предложение несколько дней назад.
В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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