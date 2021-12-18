Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Ромой

Сегодня, 18 декабря «Аталанта» в 18-м туре Серии А примет «Рому». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч.
Составы команд:
«Аталанта»: Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Пеццелла, Иличич, Пашалич, Сапата
«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету, Кристанте, Мхитарян, Винья, Дзаньоло, Абрахам
Источник — Серия A
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