Олег ДУЛУБ: «Могли брать очки с Динамо и Шахтером»

Наставник «Львова» оценил выступления команды

  • 18.12.2021 14:04
  • 394 просмотра
  • 3 комментария
Олег ДУЛУБ: «Могли брать очки с Динамо и Шахтером»
© ФК Шахтер Донецк. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб оценил выступления своей команды в первой половине нынешнего сезона:

«Я бы поставил команде оценку «удовлетворительно» за первую часть сезона. Оценки «плохо» быть не может, потому что мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца с теми же игроками, которые были в команде в сентябре. Есть недовольство от матчей с «Динамо» и «Шахтером», где мы могли брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но с того, как шли игры – мы не доработали.

Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Всюду я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас. После возвращения во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты «Карпат» поддерживали».

Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.12.2021 14:18
    -3
    ILUZIONIST, 18.12.2021 14:16
    Ну чего, если бы пять штук забили, то взяли бы очки
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.12.2021 14:12
    -3
    С Шахтёром?
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 18.12.2021 14:16
    -4
    Face Control, 18.12.2021 14:12
    С Шахтёром?
    Ну чего, если бы пять штук забили, то взяли бы очки
    Ссылка
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