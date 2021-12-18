Олег ДУЛУБ: «Могли брать очки с Динамо и Шахтером»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб оценил выступления своей команды в первой половине нынешнего сезона:

«Я бы поставил команде оценку «удовлетворительно» за первую часть сезона. Оценки «плохо» быть не может, потому что мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца с теми же игроками, которые были в команде в сентябре. Есть недовольство от матчей с «Динамо» и «Шахтером», где мы могли брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но с того, как шли игры – мы не доработали.

Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Всюду я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас. После возвращения во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты «Карпат» поддерживали».