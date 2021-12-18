Манчестер Сити интересуется героем Евро-2020

Чемпионы Англии могут подписать Патрика Шика

  • 18.12.2021 13:42
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Манчестер Сити интересуется героем Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

«Манчестер Сити» проявляет интерес к форварду «Байера» и сборной Чехии Патрику Шику.

Он не является приоритетной кандидатурой для чемпионов Англии. Однако подписать Эрлинга Холанда или Харри Кейна, которыми интересуется «Сити», будет очень сложно.

В нынешнем сезоне на счету Шика 16 голов и 3 ассиста в 13 матчах Бундеслиги. В бомбардирской гонке он уступает только Роберту Левандовски.

Трансферная стоимость Шика оценивается в 28 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник — Todofichajes.com

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