Манчестер Сити интересуется героем Евро-2020

«Манчестер Сити» проявляет интерес к форварду «Байера» и сборной Чехии Патрику Шику.
Он не является приоритетной кандидатурой для чемпионов Англии. Однако подписать Эрлинга Холанда или Харри Кейна, которыми интересуется «Сити», будет очень сложно.
В нынешнем сезоне на счету Шика 16 голов и 3 ассиста в 13 матчах Бундеслиги. В бомбардирской гонке он уступает только Роберту Левандовски.
Трансферная стоимость Шика оценивается в 28 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник — Todofichajes.com
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