Криштиану РОНАЛДУ: «Фергюсон для меня как отец в футболе»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил, как переходил в клуб в 2003 году из «Спортинга»:

«Мне было сложно поверить во все, что происходило. Представьте, что вам 18 лет, вы переходите из «Спортинга» и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером.

Я немного нервничал, но сэр Алекс очень помог мне, общаясь со мной. Иногда он приглашал меня к себе в офис с переводчиком, но это неважно. Важно было то, что он рассказывал мне о вещах, которые необходимы для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Я очень ценю его помощь. Я всегда говорю, что он для меня как отец в футболе».