Криштиану РОНАЛДУ: «Фергюсон для меня как отец в футболе»

Форвард «Манчестер Юнайтед» - о роли своего бывшего тренера

  • 18.12.2021 12:48
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Криштиану РОНАЛДУ: «Фергюсон для меня как отец в футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил, как переходил в клуб в 2003 году из «Спортинга»:

«Мне было сложно поверить во все, что происходило. Представьте, что вам 18 лет, вы переходите из «Спортинга» и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером.

Я немного нервничал, но сэр Алекс очень помог мне, общаясь со мной. Иногда он приглашал меня к себе в офис с переводчиком, но это неважно. Важно было то, что он рассказывал мне о вещах, которые необходимы для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Я очень ценю его помощь. Я всегда говорю, что он для меня как отец в футболе».

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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