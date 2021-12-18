Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Ингулец выступил отвратительно»

Футболист «Ингульца» – об итогах первой части сезона

  • 18.12.2021 09:54
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Ингулец выступил отвратительно»
© ФК Ингулец. Евгений Запорожец

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

«Мы недовольны своим выступлением в первой части сезона. Мало набрали очков, очень много потеряли. Считаю, что отвратительно провели первый круг. Хорошо, что в последнем матче года добыли победу и далеко не отпустили команды, которые выше «Ингульца» в турнирной таблице.

Я остаюсь в «Ингульце». Будем работать, чтобы во втором круге показать более качественный футбол и выйти из тяжелого положения, в котором сейчас находимся, и подняться, как можно выше».

В текущем сезоне УПЛ 27-летний Запорожец в составе «Ингульца» провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

Команда из Петрово занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.12.2021 10:34
    -1
    Что пошло не так, после неудавшегося покушения на Поворознюка... Там вообще какая-то мутная ситуация в команде, как говорят сами игроки, не все такигладко, как нам рассказывает президент Бебеху в интервью...
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