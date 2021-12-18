Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Ингулец выступил отвратительно»

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец подвел итоги выступления команды в первой части сезона.
«Мы недовольны своим выступлением в первой части сезона. Мало набрали очков, очень много потеряли. Считаю, что отвратительно провели первый круг. Хорошо, что в последнем матче года добыли победу и далеко не отпустили команды, которые выше «Ингульца» в турнирной таблице.
Я остаюсь в «Ингульце». Будем работать, чтобы во втором круге показать более качественный футбол и выйти из тяжелого положения, в котором сейчас находимся, и подняться, как можно выше».
В текущем сезоне УПЛ 27-летний Запорожец в составе «Ингульца» провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.
Команда из Петрово занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.