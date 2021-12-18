Полузащитник покинул Рух по обоюдному согласию сторон

Полузащитник Павел Ориховский покинул львовский «Рух», клуб УПЛ.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Источник — ФК Рух Львов
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Полузащитник Павел Ориховский покинул львовский «Рух», клуб УПЛ.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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