34-е место в мире? Владелец Спартака назвал Россию футбольным лилипутом

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, почему Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА.

«Как так, Россия, имея 140 миллионов населения, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА среди сборных?

Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом.

У нас хороший футбол, но маленький. А без расширения базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи».

Рейтинг ФИФА

Напомним, Украина в рейтинге ФИФА занимает 25-е место, а Россия – 34-е.