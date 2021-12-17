34-е место в мире? Владелец Спартака назвал Россию футбольным лилипутом

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, почему Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА.
«Как так, Россия, имея 140 миллионов населения, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА среди сборных?
Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом.
У нас хороший футбол, но маленький. А без расширения базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи».
Рейтинг ФИФА
Напомним, Украина в рейтинге ФИФА занимает 25-е место, а Россия – 34-е.
Источник — Спорт-Экспресс
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