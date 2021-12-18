Тренер Динамо U-19 готов рассмотреть предложения других клубов

Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк готов рассмотреть возможность перейти на работу во взрослую команду другого клуба, но пока хорошо себя чувствует в Киеве.

«Есть спрос и есть предложение. Можно рассматривать. Конечно, в «Динамо» Киев созданы все условия, я полезен здесь, но если будут предложения, будут достойные проекты, то будем рассматривать», - сказал Костюк.

В нынешнем сезоне киевляне уверенно прошли группу Юношеской Лиги УЕФА и вышли в плей-офф.