Тренер Динамо U-19 готов рассмотреть предложения других клубов

Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк готов рассмотреть возможность перейти на работу во взрослую команду другого клуба, но пока хорошо себя чувствует в Киеве.
«Есть спрос и есть предложение. Можно рассматривать. Конечно, в «Динамо» Киев созданы все условия, я полезен здесь, но если будут предложения, будут достойные проекты, то будем рассматривать», - сказал Костюк.
В нынешнем сезоне киевляне уверенно прошли группу Юношеской Лиги УЕФА и вышли в плей-офф.
Источник — ПроФутбол
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