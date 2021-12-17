Президент Десны: «Рябоконь – один из лучших тренеров в УПЛ»

Президент «Десны» Владимир Левин поделился мнением по поводу главного тренера команды Александра Рябоконя:

«Я думаю, что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе.

Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?».