Президент Десны: «Рябоконь – один из лучших тренеров в УПЛ»

Президент «Десны» Владимир Левин поделился мнением по поводу главного тренера команды Александра Рябоконя:
«Я думаю, что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе.
Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?».
Источник — ТК Футбол
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