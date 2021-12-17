Президент Десны: «Рябоконь – один из лучших тренеров в УПЛ»

Владимир Левин доволен главным тренером команды

  • 17.12.2021 16:44
  • 430 просмотров
  • 1 комментарий
Президент Десны: «Рябоконь – один из лучших тренеров в УПЛ»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Президент «Десны» Владимир Левин поделился мнением по поводу главного тренера команды Александра Рябоконя:

«Я думаю, что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе.

Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?».

Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DidOk
    DidOk, 17.12.2021 16:47
    +1
    Все вірно сказав
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