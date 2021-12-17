Зинченко рассказал, кто составит Ман Сити конкуренцию за титул АПЛ

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает, что у команды есть три конкурента в битве за титул, но сложнее всего противостоять «Челси».
«Я думаю, «Челси», «Ливерпуль» и МЮ - все способны бороться с нами за титул. Сложнее всего играть против «Челси». Очень организованная команда, с ним сложно», - сказал Зинченко в комментарии vbetnews.
Сейчас «Сити» лидирует в таблице, опережая «Ливерпуль» на 1 пункт и «Челси» на 4 очка.
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