Зинченко рассказал, кто составит Ман Сити конкуренцию за титул АПЛ

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает, что у команды есть три конкурента в битве за титул, но сложнее всего противостоять «Челси».

«Я думаю, «Челси», «Ливерпуль» и МЮ - все способны бороться с нами за титул. Сложнее всего играть против «Челси». Очень организованная команда, с ним сложно», - сказал Зинченко в комментарии vbetnews.

Сейчас «Сити» лидирует в таблице, опережая «Ливерпуль» на 1 пункт и «Челси» на 4 очка.