Сломал ногу, играя в квадрат. Форвард Ворсклы перенес операцию

29-летний украинский нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк перенес операцию после перелома ноги.
Футболист готовился к завершающему матчу УПЛ в первой части сезона против «Львова». Команда играла в «квадрат». В какой-то момент футболист оступился и, как показал рентген, сломал левую ногу.
Степанюка прооперировали в одной из ровенских профильных клиник. По словам игрока, все прошло удачно. Кости в месте травмы временно скрепили специальной пластиной.
«Два месяца — пауза, а дальше — в бой с удвоенной энергией и спортивной злостью. В кругу семьи любые раны заживут быстрее», — отметил Степанюк.
В текущем сезоне Степанюк провел за «Ворсклу» 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
Источник — ФК Ворскла
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