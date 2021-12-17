Сломал ногу, играя в квадрат. Форвард Ворсклы перенес операцию

29-летний украинский нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк перенес операцию после перелома ноги.

Футболист готовился к завершающему матчу УПЛ в первой части сезона против «Львова». Команда играла в «квадрат». В какой-то момент футболист оступился и, как показал рентген, сломал левую ногу.

Степанюка прооперировали в одной из ровенских профильных клиник. По словам игрока, все прошло удачно. Кости в месте травмы временно скрепили специальной пластиной.

«Два месяца — пауза, а дальше — в бой с удвоенной энергией и спортивной злостью. В кругу семьи любые раны заживут быстрее», — отметил Степанюк.

В текущем сезоне Степанюк провел за «Ворсклу» 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.