«Это такая шутка»? Барселона не может избавиться от Юмтити

Каталонская «Барселона» изо всех сил старается избавиться от 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Юмтити, но в этом пока не преуспела.

Один из европейских клубов, которому был предложен футболист, назвал происходящее «шуткой».

Зарплата Юмтити составляет €235 тысяч в неделю, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. При этом в текущем сезоне Самуэль провел за «блаугранас» всего один матч. Каталонцы готовы на все, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Но все потенциальные покупатели попросту посмеялись над перспективой подписания центрального защитника.

Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за €25 миллионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.