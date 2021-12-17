«Это такая шутка»? Барселона не может избавиться от Юмтити

Дорогой французский защитник не нужен ни одному клубу

  • 17.12.2021 12:02
  • 1558 просмотров
  • 4 комментария
«Это такая шутка»? Барселона не может избавиться от Юмтити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» изо всех сил старается избавиться от 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Юмтити, но в этом пока не преуспела.

Один из европейских клубов, которому был предложен футболист, назвал происходящее «шуткой».

Зарплата Юмтити составляет €235 тысяч в неделю, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. При этом в текущем сезоне Самуэль провел за «блаугранас» всего один матч. Каталонцы готовы на все, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Но все потенциальные покупатели попросту посмеялись над перспективой подписания центрального защитника.

Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за €25 миллионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.

Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sergrey4
    sergrey4, 17.12.2021 12:24
    +1
    Стоимость 5 млн., а зарплата 10-13 млн. в год.
    - Спасибо, не надо.
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    Максим Максимов
    online
    Максим Максимов, 17.12.2021 12:55
    0
    Umtiti lives matter
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.12.2021 12:43
    0
    а кто им доктор что они продлили сами контракт
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    johndow
    johndow, 17.12.2021 12:25
    0
    Походу Барсе придётся доплачивать, чтобы его кто-то забрал)
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