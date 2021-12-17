Реал наблюдает за Кингсли Команом

Мадридский «Реал» внимательно наблюдает за 25-летним французским вингером мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, но переговоры относительно его продления зашли в тупик. Будущим летом «Реал» намерен подписать 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, «сливочные» были бы рады добавить еще одного француза в команду.

Коман перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом 2017 года за €21 миллион. В текущем сезоне Кингсли провел за «Баварию» 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.